شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي: بن شرقي يصنع الفارق مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لم يحسم الصعود إلى المباراة النهائية رغم الفوز بهدف نظيف على الرجاء المغربي في لقاء الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الزمالك حقق مكسبا مهما على الرجاء بطل الدوري المغربي، ولكنه فوز خادع خاصة أن المنافس فريق محترم، والزمالك له تجربة سابقة في البطولة العربية بعدما فاز في المغرب وخسر في القاهرة".

وأضاف:" مباراة العودة لن تكون سهلة مطلقا، الزمالك ترك الاستحواذ للرجاء، ولعب بتكتيك مختلف، لكن الفريق الأبيض نجح في الفوز، لأنه يضم لاعبين قادرين على صناعة الفارق، مثل أشرف بنشرقي".

وتابع: "بنشرقي محترف يصنع الفارق مثل علي معلول في الأهلي، الزمالك قدم مباراة جيدة، والذي يؤخذ على باتشيكو هو التغييرات المتأخرة، أول تغيير كان في الدقيقة 82 من المباراة".

وواصل:"بعض اللاعبين كانوا يعانوا من الإجهاد مثل مصطفى محمد وأوباما، لذلك كان يجب ان تكون التغييرات مبكرا".

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