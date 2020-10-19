شكرا لقرائتكم خبر عن جوليا فيجاس زوجة ألكانتارا المثيرة تصنع الحدث فى البريميرليج..(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جوليا فيجاس زوجة اللاعب الإسباني تياجو ألكانتارا، نجم فريق ليفربول الجديد، رفضت فى البداية انتقاله إلى صفوف الريدز، حيث كانت تخطط لعودته مرة أخري إلى فريق برشلونة.

جوليا كانت ترغب فى العودة مرة أخري إلى إسبانيا حيث تفضل المعيشة هناك ولكن اللاعب كانت لديه رغبة مُلحة فى الانتقال إلى صفوف ليفربول للعب تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز.

ونشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، بعض الصور للحسناء الإسبانية جوليا فيجاس، زوجة الكانتارا، مشيرة إلى أن جماهير ليفربول كانت تنتظر قدوم زوجة ألكانتارا المثيرة.

وكان ألكانتارا تزوج من جوليا فيجاس فى 2015، بعد أن التقى بها لأول مرة عندما كان لاعباً فى صفوف البارسا، حيث أنها درست التسويق الاتصالات فى جامعة برشلونة، قبل أن تعمل فى مجال الأزياء والموضة.

ويعد والد جوليا رجل أعمال كتالوني كبير يملك مجموعة من الفنادق، حيث كانت ترغب زوجة ألكانتارا فى العودة إلى إسبانيا مرة أخري، وأعلن جماهير ليفربول غضبهم الشديد بسبب رفضها فى البداية انتقال اللاعب إلى صفوف الريدز.

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