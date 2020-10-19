شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يعلن جاهزية رحيمي والعرجون للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعلن مسئوولو نادي الرجاء المغربي جاهزية سفيان رحيمي وعمر العرجون، لاعبي الرجاء البيضاوي، مشاركة الثنائي أمام الزمالك، السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا،وتعرض اللاعبان، للإصابة في مباراة الذهاب التي جرت أمس الأحد.
وانتهت بفوز الزمالك 1-0،وغادر العرجون، المباراة في الشوط الثاني لإصابة في الفخذ، بينما أصيب سفيان رحيمي في الأنف.
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