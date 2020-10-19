كلوب عن فان دايك: سننتظره مثل الزوجة الصالحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

سيبذل يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي كل في وسعه لدعم فيرجيل فان دايك، لاعب الفريق طوال فترة إعادة تأهيله بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة إيفرتون بالجولة الخامسة من البريميرليج.



ويرى كلوب أن يوم الاثنين هو اليوم الأول من تعافي فان دايك، مُشيرًا إلى أن الفريق سينتظر المدافع الهولندي الدولي مثل الزوجة الصالحة التي تنتظر حتى خروج زوجها المسجون.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي :"فان دايك لم يجر العملية الجراحية حتى الآن".

وأضاف :"هناك أشياء قليلة واضحة، لذلك سيكون الآن في الخارج لفترة من الوقت، هذا هو الواضح الآن. لا نريد أن نضع أي إطار زمني لعودته، لنكون صادقين، لأن كل لاعب مختلف عن الآخر".

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وأضاف :"فان دايك سيغيب لفترة طويلة جدا وهذا هو الوضع. هذا ما نعرفه، وكنت أتوقع ذلك يوم السبت بعد المباراة مباشرة، خاصة عندما رأيت اللقاء مرة أخرى. رأيته في المرة الأولى فقط من على مقاعد البدلاء، وعندما رأيته في التلفاز كان واضحًا تمامًا أنه سيغيب لفترة طويلة".

وتابع :"نعلم أن هذه المواقف لا تحتاجها. لست بحاجة إليها ولكن عليك تجاوز ذلك، وفان دايك سيتخطى ذلك بنسبة 100 في المائة، واليوم هو بالفعل اليوم الأول من التعافي".

وواصل :"نحن نسير بالفعل في الاتجاه الصحيح وهذا أمر جيد، وعلينا أن ننظر إلى ما سيحدث ثم نستفيد منه وهذا ما نفعله الآن".

وأكمل المدرب :"يحب اللاعبون أن يكونوا بمفردهم في الوقت الحالي، أنا في هذه المهنة منذ وقت طويل وأعرف ذلك. لقد تعرضت للإصابة نفسها بالضبط".

وأتم :"نحن على اتصال به. إنه يعلم ذلك وسننتظره كما تنتظر الزوجة الصالحة عندما يكون الزوج في السجن وسنفعل ذلك، في غضون ذلك ، كل ما يمكننا القيام به لتسهيل الأمر عليه قدر الإمكان".