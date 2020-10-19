بشرة سارة لجماهير ريال مدريد حول إصابة راموس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 19 أكتوبر 2020

خضع سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني وقائده، لفحص بالموجات فوق الصوتية صباح اليوم الأحد للتأكد من حالة ركبته اليسرى، التي أصيبت في مباراة فريقه أمام قادش، والنتيجة لا تستبعده من اللقاء الي سيستهل به الملكي مشواره في دوري أبطال أوروبا الأربعاء أمام شاختار دونيتسك الأوكراني.



وأجرى ريال مدريد فحوصات طبية لقائده وأكدت النتيجة تعرضه لضربة شديدة «في مؤخرة ركبته اليسرى»، بحسب مصادر من النادي.

وغاب راموس عن المران الجماعي لفريقه اليوم وسيتدرب بمفرده الاثنين والثلاثاء لعلاج المنطقة المصابة وتقويتها من خلال تمرينات محددة لتعزيز فرصه في خوض الجولة الأولى من «التشامبيونز ليج» الأربعاء.

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وسيكون القرار في يد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتحديد ما إذا كان راموس سيشارك أمام الفريق الأوكراني أم سينال قسطا من الراحة من أجل الوصول في حالة ممتازة إلى معركة الكلاسيكو أمام برشلونة على ملعب الكامب نو السبت المقبل.

كما كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية إلى وجود شكوك حول مشاركة راموس في مباراة شاختار دونستيك واللاعب الآن يحاول التعافي للحاق بها.

وعلى الرغم من ذلك فقد أكد خوسية لويس سانشيز في برنامج «الشيرينجيتو» الشهير أن راموس بالفعل اجتاز الفحوصات الطبية وأنه لا يعاني من أي إصابة في الركبة.

بحيث أشار سانشيز إلى أن راموس يقوم ببرنامج استشفائي خاص اليوم الأحد وغدًا الإثنين من ثم اتخاذ زيدان قرار بشأن مشاركته أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن نادي قادش قد اسقط فريق ريال مدريد في مفاجأة مدوية في الدوري الإسباني الدرجة الأولى بهدف وحيد سجله أنتوني لوزانو في الدقيقة 16 لتكون الهزيمة الأولى للميرينجي في البطولة.