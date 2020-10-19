شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين: إحنا بلد أوربية بصبغة أفريقية نحن الأقوى بلا منازع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب وليد صلاح الدين نجم الأهلى الاسبق، جماهير الكرة المصرية بأن تفتخر بفرقها التى تتسيد القارة الافريقية وتثبت أنها الافضل بلا منازع فى القارة.

وقال وليد صلاح الدين فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيف زاهر عبر برنامجه وان تو على إذاعة أون سبورت إف إم :"لازم الجمهور يفتخر بالأندية المصرية، إحنا فى مكان تانى، إحنا بلد أوربية بصبغة أفريقية، نحن الأقوى بلا منازع فى قارة أفريقيا "

ويضيف وليد صلاج الدين: "الأهلى والزمالك سيصلان للمباراة النهائية لدورى ـبطال افريقيا وبيراميدز سيصل لنهائى الكونفدرالية ليكون الموسم الأفضل فى تاريخ الكرة المصرية على الإطلاق، نحن أسياد القارة ونستحق هذه المكانة، لازم نفتخر بأنفسنا وأنديتنا ولاعبينا، حتى أفضل نادى فى القرن مصرى وهو الأهلى .. كل الماضى لنا والحاضر أيضاً ونتمنى المستقبل بإذن الله"

وأكمل نجم الأهلى الاسبق: "من كل قلبى أحلم بنهائى مصرى لدورى الابطال وبالطبع أتمناه أهلاوى ولكن فى النهاية يوفق من يوفق سيكون اللقب مصرياً خالصاً، يتوقف على طبيعة الفريق يومها وتوفيق لاعبيه "

الأهلى بقيادة مدربه الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى عزف سيمفونية رائعة باستاد محمد الخامس، وحقق فوزاً مستحقاً بثنائية نظيفة على الوداد المغربى صاحب الأرض، وكان بمقدوره زيادة غلته التهديفية وأضاع لاعبوه أكثر من فرصة، ليفرض الأهلى كلمته على الوداد فى عقر داره، ويصبح الأقرب بقوة للتأهل للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

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كما أن الزمالك، بقيادة البرتغالى باتشيكو، قدم أيضاً واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام الرجاء المغربى على نفس الملعب وحقق فوزاً بهدف غالٍ سجله أشرف بن شرقى ليعود من المغرب بفوز مستحق يرجح كفته فى التأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا فى النسخة الحالية.

وبات جلياً فى الأفق أمام أعين جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية أن المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى ستجمع لأول مرة بين ناديين من بلد واحد هما الأهلى والزمالك، ليواصل الناديان الكبيران كتابة التاريخ فى القارة السمراء ويثبتان أنهما زعيما الكرة الأفريقية.