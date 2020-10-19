شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: الأهلى منح الزمالك جرعة إيجايبة للفوز على الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أسامة نبيه نجم الزمالك الاسبق أن الاهلى منح الفارس الابيض جرعة إيجايبة قبل مواجهة الرجاء المغربى كانت أقوى دافع لتحقيق فوز ثمين خارج ملعبه ، وقال أسامة نبيه فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"الاهلى منح الزمالك جرعة إيجايبة مكنته من الفوز على الرجاء ، فيما منح الوداد جرعة سلبية لمواطنه الرجاء كانت سبباً فى ظهوره بمستوى سيىء للغاية"

ويضيف أسامة نبيه :"الزمالك ظهر واثقاً من الفوز رغم وقوع بعض لاعبيه فى اخطاء بسيطة ، ولكن هذا لايعنى سهولة مباريات الاياب للقطبين ، المغاربة سوف يأتون للقاهرة دون أى شىء يبكون عليه ، وسيفتحون الملعب لذا سيكون فوز الاهلى والزمالك بالعقل وليس بالتهور والاندفاع"

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وأكمل نجم الزمالك الاسبق:"مباراة الاهلى مع الوداد أسهل من مباراة الزمالك والرجاء لان نتيجة الذهاب للأهلى مطمئنة أكثر عن نتيجة الزمالك ، ولم أتوقع أن يحقق الفريقين فوزين فى الذهاب خارج الملعب ، كانت مفاجأة بنتائج رائعة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح فى الكرة المصرية".

الزمالك، بقيادة البرتغالى باتشيكو، قدم أيضاً واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم أمام الرجاء المغربى على نفس الملعب وحقق فوزاً بهدف غالٍ سجله أشرف بن شرقى ليعود من المغرب بفوز مستحق يرجح كفته فى التأهل للمباراة النهائية لدورى أبطال افريقيا فى النسخة الحالية.

وبات جلياً فى الأفق أمام أعين جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية أن المباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقى ستجمع لأول مرة بين ناديين من بلد واحد هما الأهلى والزمالك ، ليواصل الناديان الكبيران كتابة التاريخ فى القارة السمراء ويثبتان أنهما زعيما الكرة الأفريقية.