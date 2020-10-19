شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يفاوض أحمد مصطفى جناح العدالة السعودى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

دخلت لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى في مفاوضات مكثفة مع أحمد مصطفى جناح العدالة السعودى تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ويبلغ أحمد مصطفى من العمر 23 عاما وسبق له تمثيل منتخب الشباب ، وتألق اللاعب في صفوف بتروجت لينتقل لصفوف جينت البلجيكى في صيف 2018 مقابل 500 ألف دولار بالإضافة إلى 15% عائد إلى بتروجيت عند بيع اللاعب إلى أي نادٍ آخر بعقد يمتد حتى 2021 ولكن غاب اللاعب عن المشاركة ليقرر النادى البلجيكى اعارته .

أحمد مصطفى لعب الموسم الماضي معارا لنادي سموحة، قبل أن يعود لبلجيكا ثم ينتقل معارا أيضا لنادي أبها السعودي مع بداية الموسم الجاري، قبل أن يفسخ اللاعب عقده ويعود إلى نادي جينت مجددا الذى أعاره في الميركاتو الشتوى الماضى لنادى العدالة السعودى مقابل 155 ألف دولار لنهاية الموسم الجارى.

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وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع.

في سياق مختلف ، قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن محمد صادق صانع ألعاب الفريق قد عانى مؤخرا من آلالام فى الظهر ، وأضاف :”اللاعب حالته تحسنت كثيرا وسينتظم بالتدريبات فور استئنافها ،وذلك اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع "وواصل :”أسامة إبراهيم الظهير الأيمن كان يعانى من تمزق بالعضلة الخلفية "وأكمل حديثه قائلا :”اللاعب فى مرحلة التأهيل وسيتواجد بالتدريبات مطلع الأسبوع المقبل"

وحصل لاعبو الفريق على راحة لمدة 9 أيام استعدادا لأخر مباريات الدورى أمام الزمالك والتى لم يتحدد موعدها بعد بسبب ارتباط الأخير بالمشاركة بالدور النصف النهائى لدورى أبطال افريقيا أمام الرجاء.