شكرا لقرائتكم 19 لاعبا في قائمة يوفنتوس استعدادا لمواجهة ديناموكييف بدورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس الإيطالى قائمة اللاعبين المستدعين لمواجهة ديناموكييف الأوكرانى، في مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المحدد لها الساعة 6:55 مساء غد الثلاثاء على ملعب أولمبيسكى بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وضمت قائمة يوفنتوس لمواجهة ديناموكييف 19 لاعبا فقط، لكون اليوفى يفتقد لعدة غيابات، أبرزها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو وويستون ماكيني بعد إصابتهما بكورونا، وماتياس دي ليخت وسامي خضيرة للإصابة.

وجاءت قائمة يوفنتوس على النحو التالى:



حراسة المرمى: تشيزنى – بينسوجليو – بوفون

الدفاع: كيللينى – دانيلو – كوادرادو – بونوتشى – ديميرال – فرابوتا

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خط الوسط: أرثر – رامسى – تشيزا – رابيوت – بينتانكور – بيرنارديسكى – بورتانوفا – كولسكوفيسكى

الهجوم: موراتا – ديبالا

ويستعيد يوفنتوس جهود لاعب الوسط الويلزى أرون رامسى، في مواجهة ديناموكييف غدا، بعد أن غاب عن مباراة كروتونى بسبب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته الدولية مع منتخبه الوطنى في منافسات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع الماضى.