شكرا لقرائتكم بيراميدز يرتدى الطاقم الأسود الكامل أمام حوريا الغيني بالكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الأسود الكامل في مباراته أمام حوريا كوناكري الغيني في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقى بيراميدز مع بطل غينيا في التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء الثلاثاء على استاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في نصف النهائي القاري.

وانتهى الاجتماع الفني الذي جرى اليوم، بحضور مسئولي الكاف وناديي بيراميدز وحوريا، للانتهاء من تفاصيل المباراة وتحديد ملابس الفريقين في المواجهة الهامة.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة.

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ويرتدي بيراميدز القميص الأسود الكامل ويرتدي الحارس الأخضر الكامل، فيما يرتدي فريق حوريا اللون الأحمر الكامل، وحارسه الكحلي الكامل.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أسماء طاقم حكام مباراة بيراميدز وحوريا كوناكرى الغيني فى مباراة نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية. ويلتقي بيراميدز مع حوريا الغيني فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد محمد الخامس فى نصف النهائى القارى، ويدير المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيما ويساعده السودانى محمد عبد الله إبراهيم، والكينى جلبرت شيريوت، والحكم الرابع الكينى بيتر كاماكو، وحكم الفيديو، التونسى هيثم قيراط ومساعده الجزائري عبد الحق إتشيالى.

وتلقت بعثة بيراميدز إخطارا من مسئولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد فيه سلبية المسحة الأخيرة لجميع أفراد البعثة قبل مواجهة حوريا الغينى. ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا الغينى فى التاسعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد محمد الخامس في إطار نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرت البعثة مسحتها الطبية الأخيرة بالأمس وظهرت نتيجتها سلبية وخلو جميع أفرادها من لاعبين وإداريين من فيروس كورونا، طبقا للإجراءات والبروتوكول الطبي الذي يطبق على جميع الأندية المشاركة في البطولة.