شكرا لقرائتكم محمد سلطان: حضور الجماهير للمباراة النهائية في إفريقيا لم يحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم، أن حضور الجماهير للمباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا، حتى الآن لم يحسم، طبقا لبروتوكول الكاف، وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "نهنئ الأهلي والزمالك بالفوز في مباراة الذهاب، ولكن الإجراءات الصحية وضعه الكاف، ويمنع حضور الجماهير في المباريات، من يحضر فقط عدد محدود من أعضاء مجلس إدارة الناديين".

وأضاف: "سنعرض مقترح بإمكانية حضور الجماهير في المباراة النهائية حال صعود الأهلي والزمالك، وهو طلب جماهيري وأيضا طلب من الناديين، ولكن هناك إجراءات احترازية وكذلك موافقة أمنية".

وواصل:" في حالة حضور الجماهير سيكون المباراة لها طابع خاص، وسنعرض المقترح ولن أجزم بحضور الجمهور".

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فى سياق آخر، استعلم مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى الاتحاد الأفريقى عن موقف محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، من الإنذارات قبل مواجهة الوداد المغربى فى إياب دور نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الدار البيضاء بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وظن مسئولو الأهلى أن محمد الشناوي حصل على إنذار فى لعبة ضربة الجزاء التى احتسبت عليه قبل أن يتم التأكد بأن الحارس الدولى تحصل على إنذار واحد فقط فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى، ولم يحصل على إنذار فى مواجهة الوداد، وبالتالى فموقف الحارس الدولى سليم، وحال حصوله على إنذار فى مباراة العودة فلن يغيب عن المباراة النهائية للبطولة حال صعود الأهلي.

وكان لمحمد الشناوى دور البطولة فى تحقيق الأهلى الفوز على الوداد بثنائية فى ملعب محمد الخامس بعدما تصدى لضربة جزاء والنتيجة تشير لتقدم الأهلى بهدف واحد فقط.