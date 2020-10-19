شكرا لقرائتكم سيد عبدالحفيظ: كهربا يقترب من الجاهزية لمواجهة الوداد في الإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اقترب من إعلان جاهزيته للتواجد فى الحسابات الفنية لمباراة الوداد المغربى المقرر لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى إفريقيا.

وأضاف أن اللاعب يسير بشكل جيد جدا فى تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص به، وبات قريبا للغاية من العودة للتدريبات الجماعية.

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وأوضح عبدالحفيظ أن «كهربا» سيكون قريبا من الانضمام لقائمة الفريق فى مباراة الوداد المقبلة، وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيماني، حال شفائه نهائيا من الإصابة، وفى ظل عملية تجهيزه التى تتم بشكل جيدا جدا.

ويخضع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، لفحص طبى فى مران الفريق غد، الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، بعدما اكتفى خلال الأيام الماضية بتدريبات علاجية عقب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة بيراميدز ببطولة الدوري.

يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة بعد الفوز على الوداد المغربى بهدفين دون رد فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث يعود الفريق إلى التدريبات عصر الثلاثاء استعدادا للقاء العودة الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.