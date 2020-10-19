شكرا لقرائتكم كلوب بروج يسجل 4 إصابات بكورونا قبل خوض دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل فريق كلوب بروج البلجيكي إلى روسيا لخوض مباراته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مواجهة زينيت سان بطرسبرغ الروسي يوم الثلاثاء بدون ثلاثة من لاعبيه ومنهم حارس المرمى الأساسي، إضافة إلى رئيسه التنفيذي بعد ثبوت إصابة الأربعة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال النادي البلجيكي في بيان إن سيمون مينوليه الذي تولى حراسة مرمى منتخب بلجيكا خلال جولة المباريات الدولية الأخيرة وزميليه أوديلون كوسونو ومايكل كرمنتشيك، إضافة إلى الرئيس التنفيذي فينسن مانارت لم يسافروا مع بعثة الفريق التي توجهت إلى روسيا يوم الاثنين.

وتعرض بروج لانتكاسة تمثلت في إصابة مدافعه سيمون ديلي القادم من ساحل العاج خلال التعادل 1-1 في مباراة محلية السبت الماضي والتي سيغيب بسببها عن مباراة الفريق الأولى في المجموعة السادسة بدوري الأبطال أمام الفريق الروسي يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان النادي البلجيكي أيضا: اللاعبون المصابون بالعدوى خضعوا على الفور للعزل الصحي. لم تظهر على أي واحد منهم أعراض العدوى.