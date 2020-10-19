"بعد اهتمام الأهلي والزمالك وبيراميدز".. بتروجيت يتمسك ببقاء كريم طارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد نادي بتروجيت في بيان رسمي، عدم وجود أي نية بشأن التفريط في خدمات لاعب وسط الفريق كريم طارق والمعار لصفوف طلائع الجيش.

وأشارت تقارير إعلامية الى وجود إهتمام من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز بشأن الحصول على خدمات كريم طارق الموسم المقبل بعد ما قدمه مع طلائع الجيش الموسم الحالي.

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وجاء بيان بتروجيت على النحو التالي:

يتوجه رئيس مجلس ادارة نادى بتروجت واعضاء مجلس الادارة بخالص الشكر والتقدير والاحترام لجميع العاملين بالنادى بداية من عمال الملاعب الى الجهاز الفنى واللاعبيين والجهاز الإدارى والطبى فقد اثبتوا بالفعل انهم اهل للمسئولية وعلى قدر الحدث وعلى قلب رجل واحد وكان التحدى كبير والجهد المبذول اكبر واعظم فكانت روح الفريق ظاهره وكان الشعارأما الصعود بشرف أو المحاولة بكرامة.

وقد أجتمع رئيس النادى المهندس ابراهيم رمضان واعضاء مجلس الإدارة بالمدير الفنى علاء عبد العال وتم توقيع عقد الموسم الجديد مع التأكيد على الاحتفاظ بجميع اللاعبين فى الفريق وعدم التفريط فى اى منهم بما فيهم اللاعب كريم طارق.

وقد تعاهد الجميع على العمل بجهد للصعود للدورى الممتاز وضع النادى فى مكانه الطبيعى كسابق عهده.