الأهلي ينفي "انذار" الشناوي.. ويكشف موقف الرباعي المصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي، موقف الرباعي المصاب محمود عبدالمنعم "كهربا، ومحمد مجدي "أفشة" ومروان محسن ورامي ربيعة من المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يستعد الأهلي بداية من يوم الثلاثاء لمباراة الإياب أمام الوداد المغربي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0.

وأشار عبدالحفيظ في تصريحات لـ"الخليج 365" "ما تردد عن حصول الشناوي على بطاقة صفراء أمام الوداد أمر غير صحيح، هو يمتلك بطاقة صفراء واحدة، حصل عليها أمام صنداونز".

وتابع "هناك صعوبة كبيرة في لحاق رامي ربيعة بمباراة الوداد المقبلة، يتم تأهيله لكي يصبح جاهزاً لدعم الفريق حال نجحنا في التأهل إن شاء الله للمباراة النهائية".

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ويعاني رامي ربيعة من تمزق في العضلة الخلفية.

وأضاف "كهربا يتم تجهيزه لمباراة الوداد المقبلة، حالته تحسنت بشكل كبير".

وغاب كهربا عن مباراة الأهلي والوداد الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية "شد" اثناء مشاركته في مباراة بيراميدز بالدوري.

واختتم "الثنائي مروان محسن وأفشة جاهزان من الناحية الطبية ولا يوجد ما يٌقلقنا بشأن الثنائي، إصابات عادية لن تحرمهم من التواجد معنا إن شاء الله".

وكان الأهلي قد أعلن عن خضوع أفشة لأشعة للإطمئنان على ضلوعه بجانب العضلة الخلفية بعد تعرضه لكدمه وشكواه من الإجهاد، بينما كان يعاني مروان محسن من الإجهاد في السمانة.