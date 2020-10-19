الزمالك يستعد للعودة من المغرب بدون فرجاني ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تستعد بعثة نادي الزمالك للعودة للقاهرة خلال الساعات المقبلة، بدون التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، الذي سيظل بمقر إقامته بالمغرب لحين الاطمئنان على حالته.
ونجح الزمالك في الفوز على الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 1-0 بملعب الأخير.
وغاب فرجاني ساسي عن الزمالك بعدما تقرر عزله بسبب ثبوت إيجابية عينته الخاصة بفيروس كورونا "المستجد" (كوفيد-19).
وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن البعثة غادرت فندق الإقامة بالمغرب متوجهة إلى مطار محمد الخامس استعدادا للعودة للقاهرة.
ومن المقرر أن تغادر البعثة مطار محمد الخامس في الساعة الثالثة عصراً، لتصل في الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين.
وأكد الزمالك، أن فرجاني ساسي سيظل في المغرب ومن المتوقع عودته خلال يومين بعدما أجرى مسحة طبية صباح الإثنين للتأكد من سلامته، ويتواجد معه في المغرب الطبيب إبراهيم عنبه عضو الجهاز الطبي.
يُذكر أن الزمالك من المقرر أن يواجه الرجاء يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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