رسميًا.. محمد يوسف مديرًا فنيًا للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي البنك الأهلي، تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا للفريق الأول بعد استقالة عيد مرازيق.

وكان مرازيق قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز قبل عدة أيام، ليتعاقد البنك الأهلي مع محمد يوسف مدرب الأهلي السابق.

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ونجح البنك الأهلي في خطف بطاقة الصعود إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، بعد تصدر مجموعة (الصعيد) متساويًا مع بني سويف برصيد 44 نقطة لكل منهما، إلا أن المواجهات المباشرة حسمت تأهل البنك الأهلي.

من جانبه علق يوسف على المهمة الجديدة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خطوة جديدة وتحدي جديد في التدريب تم الاتفاق مع نادي البنك الاهلي علي تعيني مدير فني للفريق.. نسأل الله التوفيق والنجاح والمقدرة علي تحقيق أحلام الإدارة برئاسه اللواء اشرف نصار."

جدير بالذكر أن يوسف سبق له تولي المهمة الفنية للأهلي، بتروجيت وسموحة.