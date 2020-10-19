محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:
أعلن نادي البنك الأهلي، تعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا للفريق الأول بعد استقالة عيد مرازيق.
وكان مرازيق قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز قبل عدة أيام، ليتعاقد البنك الأهلي مع محمد يوسف مدرب الأهلي السابق.
ونجح البنك الأهلي في خطف بطاقة الصعود إلى الدوري المصري الممتاز لأول مرة في تاريخه، بعد تصدر مجموعة (الصعيد) متساويًا مع بني سويف برصيد 44 نقطة لكل منهما، إلا أن المواجهات المباشرة حسمت تأهل البنك الأهلي.
من جانبه علق يوسف على المهمة الجديدة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خطوة جديدة وتحدي جديد في التدريب تم الاتفاق مع نادي البنك الاهلي علي تعيني مدير فني للفريق.. نسأل الله التوفيق والنجاح والمقدرة علي تحقيق أحلام الإدارة برئاسه اللواء اشرف نصار."
جدير بالذكر أن يوسف سبق له تولي المهمة الفنية للأهلي، بتروجيت وسموحة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. محمد يوسف مديرًا فنيًا للبنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.