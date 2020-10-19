عبر محمد يوسف المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن سعادته بتولية مهام تدريب الفريق خلفًا لعيد مرازيق .
وقال يوسف :" هنتعاقد مع صفقات تحقق البقاء في البنك الأهلي وهقبل بإعارة بعض اللاعبين على الرغم إنني كنت افضل شراء اللاعب ولكن الوقت ضيق للغايةوالأهم بالنسب لي دعم جميع المراكز باللاعيبة المطلوبة ".
وعن الملعب الرسمي للبنك الأهلي قال يوسف :" الملعب الرسمي للمباريات جاري المناقشة مع مسؤولي مجلس إدارة نادي البنك الاهلي ولدينا العديد من الاختيارات وعند الوصول لشىء معين سوفنعلن عنه ".
وعن اللاعبين والمدرب الذين ساهموا في صعود نادي البنك الأهلي قال يوسف : " بالنسبة للاعيبة التي كانت صاعده مع النادي شهدت العديد من الفيديوهات الخاصة بهم واستقريت على الراحلين والمستمرين مع النادي في الدوري الممتاز وسوف يتم الإعلان عنهم غدًا ".
وواصل يوسف قائلًا :" يوجد افكار جديدة من الوارد أن تكون مفاجأه وفي عناصر هنبقي عليها داخل البنك الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من محمد يوسف بعد توليه تدريب البنك الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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