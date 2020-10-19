أسوان لـ الوفد: 3 أندية ترغب التعاقد مع فادي فريد

كشف أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان عن تلقي فادي فريد مهاجم الفريق، 3 عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد سليمان في تصريحات خاصة لـ "الوفد": "فادي فريد يمتلك 3 عروض رسمية للرحيل عن

نادي أسوان، لكن حتى الَان مازلنا ندرس العروض المقدمة".

وأضاف: "العروض من أندية إنبي والجونة والاتحاد السكندري، سندرس جميعها وسنختار الأصلح للنادي واللاعب".

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وأشار: "أحمد كشري المدير الفني

للفريق لا يمانع رحيل فادي فريد، طالما أن النادي واللاعب سيستفيدا من ذلك".

وتألق فادي فريد هذا الموسم مع فريق أسوان، حيث شارك في 23 مباراة بجميع المسابقات سجل 6 أهداف وصنع 4 اَخرين.

وانضم صاحب الـ23 عامًا إلى صفوف أسوان مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي.