أمير عزمي مجاهد يحذر الزمالك قبل مباراة العودة أمام الرجاء

حرص أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك على السابق على تحذير الفريق الأبيض من مباراة العودة المرتقبة أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا لكرة القدم .

وقال أمير في تصريحاته خلال برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر والذي يقدمه الإعلامي أحمد حسن: " الزمالك لم يحسم الصعود إلى

نهادئي دوري أبطال أفريقيا، ونتيجة مباراة الذهاب خادعة وقد ينجح الفريق المغربي في قلب الطاولة على الزمالك ".

واستشهد أمير عزمي بما حدث مع الزمالك في البطولة العربية والتي شهدت فوزه في الذهاب أمام الفريق المغربي، قبل أن يتم قلب الطاولة عليه والخسارة

في مباراة الإياب ومغادرة البطولة ".

وكان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأحد على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، سجله اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 18 من الشوط الأول .

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة العودة أو التعادل بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة تأهله رسميًا إلى نهائي دوري الأبطال، حيث سيلتق مع المتأهل من الأهلي والوداد .