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بيراميدز يرتدي الأسود في مواجهة حوريا بالكونفيدرالية

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 يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الأسود الكامل في مباراته أمام حوريا كوناكري الغيني في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
 يواجه بيراميدز بطل غينيا في التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد محمد

الخامس بمدينة الدار البيضاء في نصف النهائي القاري.
 انتهى الاجتماع الفني الذي جرى اليوم، بحضور مسئولي الكاف وناديي بيراميدز وحوريا، للانتهاء من تفاصيل المباراة وتحديد ملابس الفريقين في المواجهة المهمة.
 مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح، مدير الفريق، ووليد مهدي، مدير المباريات، وشريف جمال، مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة.
 ويرتدي بيراميدز القميص الأسود الكامل، ويرتدي الحارس الأخضر الكامل، فيما يرتدي فريق حوريا اللون الأحمر الكامل، وحارسه الكحلي الكامل.
 
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