بيراميدز يرتدي الأسود في مواجهة حوريا بالكونفيدرالية

يرتدي فريق نادي بيراميدز اللون الأسود الكامل في مباراته أمام حوريا كوناكري الغيني في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
يواجه بيراميدز بطل غينيا في التاسعة بتوقيت القاهرة، من مساء غدٍ الثلاثاء على ستاد محمد
انتهى الاجتماع الفني الذي جرى اليوم، بحضور مسئولي الكاف وناديي بيراميدز وحوريا، للانتهاء من تفاصيل المباراة وتحديد ملابس الفريقين في المواجهة المهمة.
مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح، مدير الفريق، ووليد مهدي، مدير المباريات، وشريف جمال، مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة.
ويرتدي بيراميدز القميص الأسود الكامل، ويرتدي الحارس الأخضر الكامل، فيما يرتدي فريق حوريا اللون الأحمر الكامل، وحارسه الكحلي الكامل.
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