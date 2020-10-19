موقع رياضي خبري للالعاب الفردية والشهيدة

وقعت شركةتسويق وادارة مشروعات، بروتكول تعاون مع شركة تتويج المتخصصة في تنظيم الاحتفالات والمؤتمرات للتعاون في عدة مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة.
وشهد اليوم الذي يصادف الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، تعاقد بين الشركة وتتويج على تدشين موقع رياضي خبري متخصص في اللالعاب الفردية والشهيدة في مصر.
ويهدف الموقع إلى تسليط الضوء على ابطال الالعاب الفرديةوتتويجهم من خلال رصد بطولتهم وتشجعيهم على تقديم بطولات دولية وعالمية الى مصر وابراز رحلات قصص نجاح وكفاح لهؤلاء الابطال.
ومن جانبه ، اعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة تتويج والذي وصفه بـ "المثمر" والهادف للتركيز على الجوانب المختلفة لحياة أبطال الالعابالفردية والشهيدة.
وقال طارق حماقي إن بروتكول التعاون مع الشركة يشهد على كثير من تعاونات واولها الموقع الرياضي المتخصص في الالعاب الفردية والشهيدة ، مشيرا الى انه متفائلا وسعيدا بهذه الخطوة.
كما لفت طارق حماقي ان الهدف من انشاء شركة تتويج هو تنظيم الحفلات الغنائية والاحداث الرياضية في مجال التسويق والدعاية ، مصرحا :" من هنا نعلن اتجاه شركتي وتتويج لتقديم خدمات مجتمعية واقامة مشروعات مخصصة لدعم الشباب الذين يعدون ثروة قومية لمصر.
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