موقع رياضي خبري للالعاب الفردية والشهيدة

وقعت شركةتسويق وادارة مشروعات، بروتكول تعاون مع شركة تتويج المتخصصة في تنظيم الاحتفالات والمؤتمرات للتعاون في عدة مجالات مختلفة خلال الفترة المقبلة.

وشهد اليوم الذي يصادف الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، تعاقد بين الشركة وتتويج على تدشين موقع رياضي خبري متخصص في اللالعاب الفردية والشهيدة في مصر.

ويهدف الموقع إلى تسليط الضوء على ابطال الالعاب الفردية

وتتويجهم من خلال رصد بطولتهم وتشجعيهم على تقديم بطولات دولية وعالمية الى مصر وابراز رحلات قصص نجاح وكفاح لهؤلاء الابطال.

ومن جانبه ، اعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة تتويج والذي وصفه بـ "المثمر" والهادف للتركيز على الجوانب المختلفة لحياة أبطال الالعاب