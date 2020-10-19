البطولة العربية تعلن مواعيد نصف النهائي وتؤجل لقاء الإسماعيلي والرجاء

اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، مواعيد مباريات دور نصف النهائي من البطولة، بعدما أعلنت سابقاً عن استئناف منافسات البطولة العربية بعد فترة من التوقف خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). ويلعب فريق الشباب السعودي مع نظيره الاتحاد السعودي مباراة الذهاب في مدينة الرياض في الثاني من شهر ديسمبر القادم، على ملعب نادي الشباب، بينما ستقام مباراة الإياب بينهما في مدينة جدة في الرابع من شهر يناير 2021 القادم، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله

بينما سيتم إعلان موعد مباراة الإياب بين فريقي الرجاء المغربي والاسماعيلي المصري في وقت لاحق بعد أن يتفق الناديين على الموعد المناسب لهذه المواجهة التي ستقام في مدينة الدار البيضاء، إذ كان فريق الإسماعيلي فاز على فريق الرجاء في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد.

السعودي مباراة الذهاب في مدينة الرياض في الثاني من شهر ديسمبر القادم، على ملعب نادي الشباب، بينما ستقام مباراة الإياب بينهما في مدينة جدة في الرابع من شهر يناير 2021 القادم، وذلك على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بينما سيتم إعلان موعد مباراة الإياب بين فريقي الرجاء المغربي والاسماعيلي المصري في وقت لاحق بعد أن يتفق الناديين على الموعد المناسب لهذه المواجهة التي ستقام في مدينة الدار البيضاء، إذ كان فريق الإسماعيلي فاز على فريق الرجاء في مباراة الذهاب لدور نصف النهائي التي أقيمت في مدينة الإسماعيلية بهدف دون رد.

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