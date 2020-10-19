رضا البلتاجي: الرجاء استحق ركلة جزاء أمام الزمالك

أكد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، أن الرجاء المغربي استحق ركلة جزاء أمام الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال البلتاجي في تصريحات لـ"الوفد"، إن الاحتكاك الذي حدث بين أحمد

عيد لاعب الزمالك وسفيان رحيمي لاعب الرجاء يتوجب احتساب ركلة جزاء، مشيرًا إلى أنها كانت كرة سهلة على حكم المباراة الكاميروني اليوم نيانت.

وتابع، أن لمسات اليد في الشوط الثاني لا تستوجب احتساب ركلات جزاء، خصوصًا أنه لا يوجد فيها أي شبهة تعمد، لافتًا إلى أن حكم المباراة كان هادئًا بشكل زائد على الحد، وهو أقل من قيمة وحجم مباراة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.