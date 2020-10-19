بعد إصابة فان دايك.. بشرى سارة لليفربول بعودة أليسون بيكر

عاد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، إلى تدريبات فريقه بعد التعافي من الإصابة التي غاب على إثرها عن المباراة الماضية.

تعرض أليسون لإصابة في الكتف في مباراة أستون فيلا، في الجولة الرابعة من البريميرليج غاب أسبوعين على إثرها.

وزفت صحيفة ليفربول إيكون خبرًا سارًا إلى جماهير الريدز، بعودة أليسون إلى تدريبات الفريق بعد الصدمة التي تلقوها بإصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أليسون قد يعود إلى المشاركة في

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المباريات مع ليفربول بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

ولن يلحق أليسون بالمباريات الثلاث المقبلة، أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، وميدتيلاند في الأبطال.

ليفربول تلقى ضربة قاصمة بإصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و9 شهور.