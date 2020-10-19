بعثة الزمالك تستعد لمغادرة مطار المغرب

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لمطار محمد الخامس بالمغرب استعدادا للعودة لمصر بعد خوض مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكان الفريق قد حقق فوزا غاليا أمس على مضيفه الرجاء المغربي في عقر داره بهدف دون رد على أن يخوض مباراة العودة بالقاهرة السبت المقبل. مضيفه الرجاء المغربي في عقر داره بهدف دون رد على أن يخوض مباراة العودة بالقاهرة السبت المقبل. وستطير البعثة إلى القاهرة في الثالثه عصرا لتصل الثامنة مساء اليوم.

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