كانتي يرغب في مغادرة تشيلسي لسبب غريب، وريال مدريد المفضل للتعاقد معه

يسعى لاعب خط الوسط الدولي الفرنسي نجولو كانتي (29 عام) إلى مغادرة تشيلسي الإنجليزي ويحبذ فكرة اللعب مع ريال مدريد الإسباني خلال الموسم المقبل.

وأوضحت صحيفة “لو باريزيان الفرنسية” أن العلاقة بين نجولو كانتي و المدير الفني للبلوز تشيلسي فرانك لامبارد قد كسرت عمليًا لأن مدرب تشيلسي لم يمنحه الإذن للذهاب إلى حفل زفاف أحد الأصدقاء.

ويضيف التقرير أن بطل كأس العالم 2018 في روسيا يريد الرحيل في الصيف المقبل، وحلمه هو اللعب لفريق ريال مدريد، النادي الذي كان معجبًا به منذ طفولته.

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وكان كانتي على وشك الرحيل هذا الصيف إلى إنتر ميلانو بتوصية من المدير الفني للنادي الايطالي أنطونيو كونتي، لكنه بقي في تشيلسي لعدم قدرة إدارة النادي الإيطالي على دفع المبلغ المطلوب من إدارة رومان أبراموفيتش.

وتم ربط اسم كانتي بريال مدريد عبر فترات زمنية من قبل خاصة وان المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان معجب باللاعب الدولي الفرنسي، لكن في الوقت الحالي، يتقدم الشاب “إدواردو كامافينجا” على كانتي في قائمة التفضيلات بالقلعة البيضاء.

ومع ذلك، فإن المفاوضات مع لاعب ستاد رين الشاب كامافينجا تزداد تعقيدًا من وجهة نظر ريال مدريد لأن مانشستر يونايتد يضغط بشدة للظفر بخدماته وهكذا، يمكن أن يفتح الباب أمام كانتي للوصول إلى سانتياجو برنابيو.