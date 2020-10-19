بث مباشر | مشاهدة مباراة نهضة بركان وحسنية أكادير في كأس الكونفدرالية الافريقية “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة مغربية مغربية بين “نهضة بركان وحسنية أكادير” في قمة مباريات اليوم الاثنين 19-10-2020 من نصف نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية.

تُنقل مباراة “نهضة بركان وحسنية أكادير” على قناة بي إن سبورتس 7، بصوت المعلق “جواد بدة”، كما تُنقل على قناة الرياضية الارضية المغربية بصوت المعلق “عادل المسعودي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يذكر ان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أعلن في وقت سابق ان نصف نهائي الكونفدرالية سيقام من مباراة واحدة فقط وليس بنظام الذهاب والإياب.

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يستقبل ملعب “الامير مولاي عبد الله” بمدينة الرباط مباراة مثيرة بين “نهضة بركان وحسنية أكادير” حيث يسعى الأول لتكرار تجربة الموسم الماضي وخوض المباراة النهائية، بينما يتحدى الثاني فيروس كورونا الذي أصاب عدد كبير من لاعبيه.

وكان نهضة بركان على بعد خطوة واحدة من تحقيق كأس الكونفدرالية الموسم الماضي عندما واجه الزمالك المصري في المباراة النهائية ولكن الاخير فاز باللقب بركلات الترجيح بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بمجموع المباراتين (1-1).

في المقابل يمر فريق حسنية أكادير بظروف قهرية صعبة حيث ضرب فيروس كورونا صفوفه ليمنع 7 من لاعبيه من خوض اللقاء؛ وتزامن رفض الكاف لتأجيل المباراة رفض ادارة غزالة سوس التأجيل ايضًا إذ يرغب الاخير الاستفادة من خدمات نجمه وهداف المسابقة الأول “كريم البركاوي”، قبل مغادرته إلى فريق الرائد السعودي.

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