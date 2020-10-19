شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عقد الجمعية العمومية العادية لنادي ٦ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي ٦ أكتوبر عن عقد الجمعية العمومية العادية غدا الثلاثاء من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء بقاعة المنازلات بالنادى.

ويبدأ التسجيل واستلام الكروت للأعضاء المشاركين والمسددين لاشتراك العضوية عن عام ٢٠٢٠ وفقا الكشوف المعلنة بالنادى من واقع الكارانيه والبطاقة الشخصية. حيث يتم حساب التوقعات وتظل الجمعية منعقدة حتى السابعة مساء بحضور ٥٠٠٠ عضو، بعد ذلك يتم حساب عدد الحضور بالصالة المغطاة على أن يبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب اكتمال النصاب القانوني للأعضاء والذى يقدر بـ١٧٠٠ عضو وفقا للقانون.

من جانبه، حث المستشار عبدالناصر خطاب، رئيس النادى الأعضاء على حضور الجمعية العمومية وإكمال النصاب القانوني لإكمال ومناقشة جدول الأعمال والميزانية والمتابعة والتقييم. كما دعا أعضاء مجلس الإدارة أعضاء النادى للمشاركة بقوة في هذه الفاعلية. وحث جروب أحوال نادى ٦ أكتوبر الأعضاء على المشاركة في الجمعية العمومية لمناقشة اعتماد الميزانية ومصروفات النادى والرسوم الكبيرة على الأعضاء وأوجه الإنفاق وقت الإغلاق في جانحة كورونا ومناقشة بند تحويل المبالغ المحصلة من الأعضاء وإعادة توجيهها بالإضافة إلى قرارات مجلس الإدارة .