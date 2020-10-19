شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي مجاهد يكشف حقيقة تعاقده مع البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق عن حقيقة وجود مفاوضات مع البنك الأهلي، للعمل مع خالد جلال ضمن الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم القادم.
وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:"مسئولي النادي عقدوا مع خالد جلال، لتولي تدريب الفريق، ووعدوه بتوفير الإمكانيات، لكن تغير الكلام خلال 24 ساعة، ونتمنى التوفيق للجهاز الفني بقيادة محمد يوسف".
وأضاف: "هذه أمور تحدث في كرة القدم، والأمور تغيرت في خلال 24 ساعة ولا أعلم السبب الرئيسي، وما أعلم أن البنك الأهلي اتفق مع خالد جلال، وبدأوا في عرض لاعبين للانضمام لصفوف الفريق، لكن لا توجد مشكلة نتمني التوفيق للكابتن يوسف".
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