شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم مباراة بيراميدز وحوريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن أسماء طاقم حكام مباراة بيراميدز وحوريا كوناكري الغيني في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويلتقي بيراميدز مع نظيره حوريا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء على استاد محمد الخامس في نصف النهائي القاري.
ويدير المباراة الحكم الأثيوبي باملاك تسيما ويساعده السوداني محمد عبد الله إبراهيم، والكيني جلبرت شيريوت، والحكم الرابع الكيني بيتر كاماكو، وحكم الفيديو، التونسي هيثم قيراط ومساعده الجزائري عبد الحق إتشيالي.
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