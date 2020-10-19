شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي عن إيقاف الشناوي: لديه إنذار وحيد فقط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق سامي قمصان، المدرب المساعد، في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأنباء التي تفيد بحصول محمد الشناوي حارس الفريق، على إنذارين و مهدد بالغياب عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا حال وصول الأهلي إلي المباراة النهائية.
وقال قمصان: "غير صحيح تمامًا حصول محمد الشناوي على إنذارين في بطولة أفريقيا هذا الموسم"، وأضاف: " ما يتردد بشأن حصول الشناوي على إنذارين غير صحيح على الإطلاق ، لافتاً أن الشناوي حصل على إنذار وحيد فقط كان أمام صن داونز في إياب دور الثمانية أمام نادي صن داونز الجنوب أفريقي".
وأكدت بعض وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية غياب الشناوي عن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال الصعود على حساب نادي الوداد المغربي، حال تلقيه إنذار ثالث في مباراة العودة.
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