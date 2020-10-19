شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرارات الأوليمبية ضده.. 6 عقوبات تعرض لها مرتضى منصور آخر عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة هشام حطب، بيانًا رسميًا بعد تلقيها خطابًا من الأولمبية الدولية، تؤيد فيه موقف القرارات الصادرة بشأن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها رئيس نادي الزمالك الجدل، بل صدر ضده العديد من العقوبات، يستعرض "المصري اليوم" بعضها:

1-قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف رئيس الزمالك لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي.

وأرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية خطاباً إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تخطره فيه بالعقوبات التى صدرت ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بناءً على التحقيقات التى أجريت من لجنة التحقيق بعد الشكاوى التى قدمت من النادي الأهلي واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك وعبدالله جورج، عضو مجلس إدارة الزمالك وممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق.



2- وفي سبتمبر 2018، أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرارًا بإيقاف "منصور" لمدة عام كامل، وتغريمه 40 ألف دولار، يتم سدادها للاتحاد الإفريقي ، كما تقرر منعه من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأوليمبية وغير الأوليمبية التي يكون الزمالك طرفا فيها، وفي حالة حضوره يعتبر الزمالك خاسرا للمواجهة، إضافة إلى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهوره على جميع وسائل الإعلام المصرية

وذلك بسبب اتهام "منصور" بالتمييز العنصري والقيام بالتحريض على الكراهية بعد قوله إن عضو اللجنة الأوليمبية شريف العريان، والدته يهودية ما قال البيان أنه حضًا على الكراهية والتمييز.

3- في اكتوبر 2018، تلقى مرتضى منصور عقوبة جديدة بقرار الاتحاد الإفريقي لكرة اليد إيقافه لمدة عام بسبب تصريحاته وخروجه عن النص في حق المسؤولين عن اللعبة، ومن بينهم حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وأواضح البيان انذاك أن "منصور" خالف جميع اللوائح والمواثيق وبالتالي تقرر حرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة اليد.



4- وفي ديسمبر 2019، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام نادي سموحة، وكان ذلك ضمن منافسات الفريقين في المرحلة التاسعة من الدوري المحلي والتي انتهت بتعادل سلبي.



5- في فبراير 2020، فرض اتحاد الكرة عقوبة بخصم 6 نقاط من نادي الزمالك، وتغريمه 200 ألف جنيه عقب انسحايه من لقاء الأهلي، في الأسبوع الرابع من الدوري المصري، وعندها عبر "منصور" عن غضبه في تصريحاته لقناة الزمالك:"يا اتحاد الكرة أنت سببت حالة من الاحتقان في مصر بين الجماهير وذبحت لاعبي فريقي والأهلي كذلك، لماذا يحدث ذلك مع الزمالك الذي شرف مصر بالتتويج بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري؟

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6- في سبتمبر2020، قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم منع رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وقد تحدى "منصور" اللجنة أكثر من مرة معلنا أنه لن يرضخ لأي قرار صادر منها.