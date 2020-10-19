شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير ومكان كأس الخليج المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت إدارة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مطلع العام المقبل موعداً للاجتماع التمهيدي للجنة دراسة الملفات الخاصة باستضافة النسخة الـ25 لبطولة كأس الخليج العربي العام المقبل.

وأكد اتحاد كأس الخليج العربي عبر موقعه الرسمي، أنه اعتمد في اجتماع لجنة الطوارئ الذي عقد في فبراير الماضي لجنة دراسة الملفات الخاصة باستضافة النسخة القادمة للبطولة، على أن يترأس اللجنة جاسم الشكيلي نائب رئيس الاتحاد.

وسيتم خلال الاجتماع دراسة ملفات الاستضافة المقترحة من قبل الأعضاء لاستضافة النسخة المقبلة من بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين.

يذكر أن المنتخب البحريني توج بطلا لكأس الخليج في نسختها الأخيرة الرابعة والعشرين التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر 2019، وهو التتويج الأول في تاريخ الكرة البحرينية بعد تغلبهم على المنتخب السعودي بهدف نظيف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 105,424

تعافي 98,247

وفيات 6,120

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مصير ومكان كأس الخليج المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.