شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكثف مفاوضاته لضم هداف المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسئولي النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، للتعاقد مع مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة والمعار لصفوف وادي دجلة، حتى نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويسعي مسؤولى الإسماعيلي للتعاقد مع مروان حمدي، في الصيف الجاري، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه هذا الموسم.

ويرغب الإسماعيلي في ضم اكثر من مهاجم مميز، لتعوييض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز، الذي لا يوجد به سوى الللاعب الشاب حازم مرسي، فضلا عن الاستقرار على بيع المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو، يذكر أن مروان حمدي، ظهر بمستوى مميز مع وادي دجلة، وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية الدوري.