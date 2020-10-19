شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يحذر الأهلي والزمالك من «غدر» الثنائي المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذّر الاعلامي أحمد شوبير، ناديي الأهلي والزمالك من التهاون خلال مباراتي العودة التي ستجمعها على الترتيب الوداد والرجاء المغربيين، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال شوبير خلال تصريحات بإذاعة "أون سبورت إف إم" :"لا بد أن يحذر القطبان من غدر الثنائي المغربي في مباراتي القاهرة".

وواصل: "نتذكر العديد من المباريات تحقق خلالها نتائج ممتازة خارج الملعب في الذهاب وحدثت المفاجاّت في العودة".

وفاز الأهلي على الوداد بالمغرب بهدفين نظيفين، كذلك الزمالك على الرجاء بعقر دار الأخير بهدف، واقترب الثنائي المصري من بلوغ النهائي القاري.