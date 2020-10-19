شكرا لقرائتكم عينات مسحة بيراميدز سلبية قبل مواجهة حوريا الغينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت بعثة بيراميدز إخطارا من مسئولى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، يؤكد فيه سلبية المسحة الأخيرة لجميع أفراد البعثة قبل مواجهة حوريا الغيني.

ويلتقى بيراميدز مع نظيره نادى حوريا الغينى فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد محمد الخامس فى إطار نصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجرت البعثة مسحتها الطبية الأخيرة بالأمس وظهرت نتيجتها سلبية وخلو جميع أفرادها من لاعبين وإداريين من فيروس كورونا، طبقا للإجراءات والبروتوكول الطبى الذى يطبق على جميع الأندية المشاركة فى البطولة.

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ويرسم اليوم، الإثنين، الكرواتى أننتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز خطة الفريق التى سيعتمد عليها فى مواجهة حوريا كوناكرى الغينى فى المباراة المقرر غدًا الثلاثاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء فى نصف نهائى الكونفدرالية، وحال تأهله سيخوض النهائى على ملعب مولاى عبد الله بالرباط يوم 25 من نفس الشهر، حيث يخوض بيراميدز اليوم، تدريبه الجماعى الختامى على ملعب المباراة، وسيحدد المدير الفنى بناءًا عليه التشكيل الرئيسى الذى سيعتمد عليه خلال المباراة، كما سيضع طريقة اللعب من أجل تطبيقها.

وطلب المدير الفنى لبيراميدز فرض حالة من السرية التامة على التدريب الأخر، حتى لا يعلم الفريق المنافس خطة اللعب والطريقة التى سيعتمد عليها بيراميدز فى مواجهته، حيث شدد أنتى تشاتشيتش على الجهاز الإدارى بمنع تواجد أى فرد غريب عن أفراد البعثة فى التدريب الأخير، كما حذر من التصوير أو اتخاذ لقطات فيديو قد تساعد الفريق المنافس فى قراءة خطة وطريقة اللعب، والعمل على استغلال ثغراتها أو ايقاف خطورتها.

وعقد تشاتشيتش أكثر من محاضرة بالفيديو مع لاعبى فريقه، منحهم خلالها بعض التعليمات الخاصة، وكشف نقاط القوة والضعف فى الفريق الغينى، كما شرح كيف سيتم التعامل مع مفاتيح اللعب وعناصر الخطورة، فضلا عن استغلال نقاط الضعف، كما حذر الخواجة الكرواتى المدافعين من التهاون طوال الـ 90 دقيقة، والعمل على استغلال الهجمات المرتدة بشكل متقن من أجل احراز هدف مبكر ليربك حسابات المنافس.