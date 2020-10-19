شكرا لقرائتكم الأمن يوافق على إقامة مباراة منتخب مصر وتوجو على استاد القاهرة الدولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، على موافقة شفوية من الجهات الأمنية لإقامة مباراة منتخب مصر وتوجو يوم 14 نوفمبر المقبل بملعب ستاد القاهرة الدولى.. ويلتقى المنتخب الوطنى مع توجو يومي 14 و17 نوفمبر في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات أمم أفريقيا.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري اجتماعا خلال الأيام الماضية بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية بحضور محمد بركات مدير المنتخب وجميع أعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.. وناقش المدير الفني حسام البدري مع معاونيه كل الملفات المطروحة والمتعلقة بترتيبات المعسكر المقبل والذي سيتخلله مباراتين مع منتخب توجو ذهابا وإيابا يومي 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

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وتم استعراض كافه الترتيبات الخاصة باستعدادات الفريق وبرنامج رحلة السفر في ضوء ظروف إقامة المباراتين في أقل من 72 ساعة، بالإضافة إلى بحث نتائج الاتصالات التي قام بها مدير المنتخب الكابتن محمد بركات مع رجال السفارة المصرية في توجو للاطمئنان على كل الأمور التي تضمن سلامة البعثة وتطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا وإنجاز احتياجاتها طوال فترة إقامتها داخل البلاد.

كما بحث المدير الفني وجهازه المعاون ظروف اللاعبين المحترفين وارتباطاتهم تمهيدا لإرسال استدعاءات الانضمام للمعسكر المقبل في الموعد المحدد في ضوء الاحتياجات الفنية للمنتخب لهذه الفترة، كما وجه المدير الفني بتكثيف متابعة جهازه المعاون للعناصر المرشحة للانضمام للقائمة خلال باقي المباريات القادمة.