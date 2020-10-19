شكرا لقرائتكم أمير عزمى: كنت بلعب كرة قدم وطائرة في نفس الوقت دون علم والدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روى أمير عزمى مجاهد مدرب الزمالك ونادى مصر السابق قصة هروبه من ملعب الكرة الطائرة فى بدء مشوراه بممارسة الرياضة قبل الإستقرار على لعب كرة القدم .

وقال عزمى فى تصريح لـ برنامج بى أون تايم على شاشة قناة أون تاسم سبورت أنه مارس جميع الألعاب الجماعية من كرة قدم وكرة سلة وكرة اليد، مشيرا إلى أنه لعب كرة القدم والطائرة فى نفس الوقت دون علم والده الراحل عزمى مجاهد ومدربه الجوهرى الصغير .

وأشار إلى أنه هرب من لقاء كرة طائرة بين الزمالك والترسانة بعد علمه بحضور الجوهرى الصغير للقاء لتعنيفه، مما تسبب فى اختياره ما بين القدم أو الطائرة بقرار من والده حتى استقر على استكمال مشواره فى كرة القدم .

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وأكد أمير عزمى مجاهد على تعافيه من فيروس كورونا الذى لحق به هو وعائلته مؤخرا وتسبب فى رحيل والده نجم الزمالك ومدير إدارة الإعلام السابق باتحاد الكرة، مؤكدا إنها كانت تجربة قاسية جدا فى حياته .

من ناحية أخرى، حرص أمير عزمى مجاهد، المدرب العام السابق لنادى مصر، على توجيه رسالة شكر إلى إدارة النادى على الثقة التى منحتها للجهاز بقيادة خالد جلال، خلال المرحلة التى قادوا بها الفريق خلال الفترة الماضية قبل أن يفضل جلال رفقة جهازه الرحيل عن النادى خلال الفترة الحالية، حيث أوضح أمير عزمى أن تجربة نادى مصر من التجارب الجيدة التى يعتز بخوضها رغم سوء التوفيق فى النتائج -على حد قوله-، متمنيا التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة.