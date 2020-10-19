شكرا لقرائتكم فرج عامر: انطونيو كالديرون يطلب شراء حليمو لأحد الأندية الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن تلقيه عرضاً احترافياً، لصالح حليمو لاعب الفريق السكندرى، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على تويتر: انطونيو كالديرون يطلب شراء حليمو نجم وسط سموحة لأحد الأندية الأسبانية، وسموحة يطلب تقديم السعر المناسب لشرائه وتستطلع رأى اللاعب والمدير الفنى كابتن أحمد سامى.

فى سياق آخر، دخل ناديا إنبى وسموحة فى صراع للتعاقد مع محمد حمدان هداف فريق غزل المحلة تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الخط الهجومى لهما بالموسم الجديد، وفتح الناديان خطوط اتصال مع على جلال وكيل اللاعب. حمدان من مواليد 97 ويعد من ناشئين أكاديمية وادى دجلة ثم لعب موسمين فى الأهلى ثم انتقل لبتروجت ومنتخب السويس والقناة قبل أن يستقر فى غزل المحلة ويتألق فى خط هجومه.

وفى وقت سابق، قرر نادى سموحة الاستغناء عن الكونغولى إيدى إيمومو لاعب وسط الفريق بناء على طلب أحمد سامى المدير الفنى للفريق بداعى عدم الحاجة إليه لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر، استعدادًا للموسم الجديد 2020 / 2021.

وأنهى إيمومو كل الإجراءات مع النادى السكندرى بالتراضي، حيث ينتظر عودته إلى بلاده نهاية الأسبوع الجارى. وتعاقد سموحة مع إيمومو خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2018/2019 قادما من نادى فيتا كلوب الكونغولى.

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من ناحية أخرى يبحث مسئولو سموحة عن مدافعين جدد للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفى الحالى بعد التأكد من عودة محمد عبد المنعم المعار من الأهلى لناديه السابق مع انتهاء فترة إعارته مع الفريق الأزرق بعد تألقه بشكل ملحوظ، وتوصية لجنة التخطيط الحمراء بضرورة عودة اللاعب لصفوف القلعة الحمراء نظرا للنقص الحاد الذى يشهده هذا المركز أدت للاستعانة بظهيرى الجنب أيمن أشرف ومحمد هانى للمشاركة كمدافعين مع الفريق لسد النقص العددى.

وطلب أحمد سامى، المدير الفنى لسموحة، من فرج عامر رئيس النادى ضرورة التعاقد مع ثنائى دفاعى جيد فى ظل رغبته فى الاستغناء عن بعض المدافعين داخل صفوف الفريق نهاية الموسم الحالى، رافضاً الإفصاح عنهم فى الوقت الحالى فى ظل عدم انتهاء الموسم ورغبته فى الاستفادة منهم خلال المباراتين المقبلتين أمام المقاصة وإف سى مصر.