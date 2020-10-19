شكرا لقرائتكم رسميا.. البنك الأهلي يعلن تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق بعد الصعود للدوري الممتاز، ووقع محمد يوسف على عقود تدريب نادي البنك الأهلي لمدة موسمين بداية من الموسم المقبل، ومن المقرر أن يعاون محمد يوسف كل من عادل مصطفي ومدرب الحراس طارق سليمان.

ولعب محمد يوسف فى الأهلى "10" مواسم حقق خلالها "6" بطولات دورى ممتاز أعوام (1993–94، 1994–95، 1995–96، 1996–97، 1997–98 و1998–99)، و"4" كأس مصر، وبطولة كأس الاتحاد، وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، و"4" بطولات عربية، لعب بصفوف الأحمر أكثر من "210" سجل خلالها "5" أهداف.

وبالرغم من أن يوسف كان يلعب بمركز قلب الدفاع، إلا أنه كان له العديد من الأهداف المميزة بالقميص الأحمر، أبرزها هدفه بشباك الزمالك عام 1994، فى لقاء القمة الذى حسمه المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، وهدف بشباك المقاولون من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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وعلى المستوى الدولى كان محمد يوسف أحد أفراد كتيبة المنتخب الفائزين ببطولة أمم أفريقيا 98.

وبعد دخوله مجال التدريب سار على نفس النهج وقاد الأهلى وهو بمنصب المدير الفنى لحصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013، كما لعب دور المنقذ للمارد الأحمر فى أى وقت يحتاجه حيث تولى منصب المدير الفنى المؤقت أكثر من مرة.