شكرا لقرائتكم حسين رجب يخضع لعملية جراحية في مفصل الحوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع حسين رجب لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى لعملية جراحية بالمنظار لتهذيب مفصل الحوض من الخشونة التى تسببت فى معاناة اللاعب خلال الفترة الأخيرة التى ابتعد خلالها عن الملاعب لأشهر عديدة، من جهته أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق أن اللاعب سيخضع لفترة نقاهة تمتد لأسابيع يؤدى خلالها اللاعب بعض تدريبات العلاج الطبيعى الخفيفة للغاية قبل أن ينتظم فى برنامج تأهيلى لنحو شهرين كاملين قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ومنح على ماهر، المدير الفنى للنادى المصرى، لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام، عقب مباراة الفريق البورسعيدى أمام نظيره طنطا والتى أقيمت مساء أمس الأحد باستاد برج العرب وانتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب مساء الخميس المقبل استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدورى والتى تجمعه بنظيره فريق وادى دجلة وهى المباراة التى لم يتم تحديد موعدها بعد من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم وان كانت كافة المؤشرات تشير إلى إقامة مباريات الجولة الأخيرة فى الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

ونجح فريق المصرى البورسعيدى فى الفوز على طنطا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر الدورى الممتاز، سجل للفريق البورسعيدى كل من حسن على وعمرو موسى فى الدقيقة 17 و51 على الترتيب، فيما سجل لأبناء السيد البدوى محمد ناجى جدو فى الدقيقة 64 .

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ووصل المصرى البورسعيدى إلى المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما استمر طنطا فى المركز الأخير، برصيد 19 نقطة حيث هبط رسمياً إلى القسم الثانى .

فى سياق آخر، أكد محمد عبد الكريم المدرب العام للجهاز الفنى لفريق المصرى البورسعيدى أن لاعبى فريقه قدموا مباريات قوية، ونجحوا فى تحقيق الفوز على أندية قوية فى الدورى رغم الصعوبات العديدة، وقال عبد الكريم: "تولينا المهمة فى فترة صعبة مع ضغط المباريات، والجهاز الفنى كان يعمل بشكل جاد على تطوير النواحى البدنية والفنية، واستطعنا الوصول بالفريق إلى مرحلة جيدة".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على الأداء والروح العالية، بعضهم لعب فى غير مركزه، وهو أمر صعب خاصة فى ختام الدورى المصرى، لقد نجحنا فى توصيل ثقافة الفوز إلى كل عناصر الفريق البورسعيدى، وأتمنى أن نختم الدورى بشكل جيد".