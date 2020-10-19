شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقي يكشف موقف محمد الشناوى مع الإنذارات.. بشرة للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعلم مسئولو النادى الأهلى من نظرائهم فى الاتحاد الافريقى عن موقف محمد الشناوى حارس مرمى الفريق من الإنذارات قبل مواجهة الوداد المغربى فى اياب دور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الدار البيضاء بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وظن مسئولو الأهلى أن محمد الشناوى حصل على إنذار فى لعبة ضربة الجزاء التى احتسبت عليه قبل أن يتم التأكد بأن الحارس الدولى تحصل على إنذار واحد فقط فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى، ولم يحصل على إنذار فى مواجهة الوداد، وبالتالى فموقف الحارس الدولى سليم وفى حالة حصوله على إنذار فى مباراة العودة فلن يغيب عن المباراة النهائية للبطولة حال صعود الأهلي.

وكان لمحمد الشناوى دور البطولة فى تحقيق الأهلى الفوز على الوداد بثنائية فى ملعب محمد الخامس بعد أن تصدى لضربة جزاء والنتيجة تشير لتقدم الأهلى بهدف واحد فقط، وتظهر الأرقام التالية اكتساح الشناوى لجميع الأرقام وأبرزها :

-تصدى محمد الشناوى لـ4 ضربات جزاء فى آخر 7 مباريات.

-حقق الشناوى هذا الموسم 24 كلين شيت ليكسر رقم شريف اكرامى القياسي.

-لعب الشناوى فى شهر سبتمبر 7 مباريات لم تهتز شباكه ولا مرة.

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-لعب الشناوى هذا الموسم فى كل المسابقات 41 مباراة حافظ على نظافة شباكه فى 30 مباراة.

-صنع محمد الشناوى هدفا للأهلى فى شباك الجونة.

-استقبل الشناوى هذا الموسم 13 هدف فقطاوى دور كبير فى كل انتصارات الأهلى هذا الموسم.