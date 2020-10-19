شكرا لقرائتكم أحمد حسن: شخصية الأهلى ظهرت أمام الوداد بفضل موسيمانى وهانى يتطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلى قدم مباراة كبيرة أمام الوداد المغربي، ونجح فى تحقيق انتصار مستحق، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلى مع فايلر بعد توقف كورونا لم يظهر بالشكل الأمثل، ولكن فى لقاء الوداد حضرت شخصية الفريق، والدور الأكبر فى ذلك يحسب للمدرب بيتسو موسيماني".

وأضاف: "موسيمانى هو الأنسب لقيادة الأهلى فى التوقيت الحالي، وهو قادر على صناعة تاريخ كبير مع القلعة الحمراء، وهو يحظى بقبول جماهيرى كبير، وبالأخص عقب لقاء الوداد، زادت ثقة الجماهير فى المدرب".

وواصل:" موسيمانى على دراية تامة بالكرة الإفريقية، خاصة أنه خاض مباريات أمام نفس الفرق مع صن داونز، المدرب لعب بالطريقة المعتادة (4-3-2-1)، وبدأ بـ أفشة منذ بداية اللقاء، وهى رسالة للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأكمل: "محمد الشناوى يواصل التألق مع الأهلي، وكذلك أبوجبل مع الزمالك وهو أمر مفيد لمنتخب مصر، ورغم غيابات الدفاع فى الفريق الأحمر، لكن الثنائى ياسر إبراهيم وأيمن أشرف مع على معلول ومحمد هانى قدموا مباراة جيدة".

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وتابع: "محمد هانى لاعب جيد ويتطور بشكل جيد، ولكنه يعانى من الضغط الجماهيري، هو من اللاعبين المهمين، وهو بعيد عن أجواء الإعلام والسوشيال ميديا، البعض يبحث فقط عن الأخطاء ولا ينظر للإيجابيات، هانى قدم مباراة كبيرة".

وأردف:" السولية وديانج لعبوا المباراة من بدايتها رغم التوقعات بوجود ثلاثى فى خط الوسط، لكن جراءة موسيمانى ورغبته فى الحفاظ على طريقة اللعب، الأهلى نجح فى تحجيم الوداد منذ بداية اللقاء، وكان هناك ضغط عالٍ، وأربك الدفاع المغربي، النادى الأهلى كان قادر على الفوز بثلاثة أهداف على الأقل".

واستطرد: "الأهلى فاجئ الوداد بالضغط العالي، عن طريق الرباعى الشحات وأفشة وأجايى ومروان، ومن خلفهم السولية وديانج، الفريق نجح فى فرض شخصيته على اللقاء، ونجح الأهلى فى تسجيل الهدف الاول الذى أربك حسابات الوداد، والأمر المميز أنه لم يتراجع للدفاع، ولكن بدأ فى الضغط من جديد على الدفاع".