شكرا لقرائتكم موسيمانى يطلب تقرير عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربي في نصف نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون إعداد تقرير عن مواجهة الزمالك والرجاء المغربي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، وذلك قبل مواجهة أياً منهما حال صعود الفريق بشكل رسمي للمباراة النهائية، ونجح الزمالك في الفوز على الرجاء بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي جمعتهما أمس فيما تقام مباراة العودة يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وكلف موسيماني معاونيه في الأهلي بإعداد تقرير مفصل عن كل فريق بل وكل لاعب داخل صفوف الفريقين، خاصة وأن الدور النهائي سيقام من مباراة واحدة على ملعب ستاد القاهرة يوم 6 نوفمبر المقبل، وبالتالي فلابد أن يتم التركيز على كل التفاصيل الفنية.

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و أعرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن سعادته بالفوز الغالي الذي حققه فريقه على الوداد المغربي بثنائية نظيفة، وقال موسيماني: "لقد كانت مباراة صعبة لأن الوداد كان يلعب بروح تنافسية وأراد أن يعود في المباراة وحصلنا على فرصة هدف مبكر نتيجة خطأ من مدافع الوداد وسجلنا منها هدف".

تابع: "حارسنا محمد الشناوي كان متألق وتصدى لركلة الجزاء وهو ما أعطانا ثقة واغتنمنا الفرصة وسجلنا هدف ثاني في الشوط الثاني من المباراة" مضيفا أن التنظيم التكتيكي كان جيد جدا ولعبنا حسب الخطة التكتيكية وكان بإمكاننا تسجيل هدف ثالث او رابع ولكن لم نغتنم الفرصة.

وأردف: خط وسط الميدان كان ناجحا وأبلوا بلاءًا حسنًا في المباراة ولم نرتكب اية أخطاء في محور الدفاع وكانت المباراة افضل من كل النواحي،معلقاً : "كنت أتمنى تسجيل اهداف اكثر ولكن اشكر اللاعبين على هذا الأداء الذي قدموه في مباراة الوداد