شكرا لقرائتكم الرجاء المغربى يصل القاهرة الأربعاء المقبل لمواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فريق الرجاء المغربي، عن برنامج السفر إلى القاهرة، استعداداً لمواجهة الزمالك، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامته السبت المقبل على ملعب "إستاد القاهرة"، وكان الرجاء المغربى قد خسر بهدف ضد الزمالك فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا مساء أمس الأحد، على المركب الرياضى محمد الخامس.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "le360"المغربية، أن إدارة الرجاء المغربى قررت تخصيص طائرة خاصة للسفر إلى القاهرة الأربعاء المقبل، استعداداً لخوض مباراة العودة ضد الزمالك.

أضاف، أن بعثة الرجاء المغربى ستشمل 53 فرداً على متن الطائرة، ويترأسها الثنائى عبد السلام حنات ومصطفى دحنان.

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اختتمت الصحيفة، أن فريق الرجاء المغربى سيخوض 3 تدريبات رئيسية إستعداداً لمواجهة الزمالك فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.