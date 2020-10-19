شكرا لقرائتكم محمد صادق يعانى من آلام في الظهر وجاهز للانتظام في مران الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن محمد صادق صانع ألعاب الفريق قد عانى مؤخرا من الآلام فى الظهر.

وأضاف: "اللاعب حالته تحسنت كثيرا وسينتظم بالتدريبات فور استئنافها، وذلك اعتبارا من نهاية هذا الأسبوع"، وواصل: "أسامة إبراهيم الظهير الأيمن كان يعانى من تمزق بالعضلة الخلفية”، وأكمل حديثه قائلا: "اللاعب فى مرحلة التأهيل وسيتواجد بالتدريبات مطلع الأسبوع المقبل".

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وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى بقيادة ريكاردو، حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 9 أيام عقب انتهاء مباراة أسوان التى فاز بها الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين فى الجولة 33 لمسابقة الدوري، ويأتى هذا القرار من أجل حصول اللاعبين على راحة لأطول فترة ممكنة بعد الموسم الشاق الذى مر على الفريق وضغط المباريات فى الفترة الأخيرة، حيث تتبقى مباراة واحدة للدراويش هذا الموسم مع الزمالك فى الجولة الاخيرة للمسابقة ولكن لم يتحدد موعدها بعد، وأحرز أهداف الدراويش فى شباك تماسيح النيل محمد الشامي، بينسون شيلونجو، عبد الرحمن مجدى (هدفين) بينما سجل فادى فريد وحسن طارق هدفى أسوان .

وتواصل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى اجتماعاتها لمناقشة تطورات الصفقات الجديدة للدراويش فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويحرص أعضاء اللجنة بشكل متواصل على مشاهدة فيديوهات لعدد من اللاعبين الذين رشحهم بعض الوكلاء لاسيما فى خط الهجوم والدفاع، وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، تشكيل لجنة تعاقدات جديدة لاختيار وضم اللاعبين الجدد استعدادًا للموسم الجديد، وستكون لجنة التعاقدات الجديد برئاسة إبراهيم عثمان رئيس النادى، وعضوية كل من خالد القماش وأبو طالب العيسوى وأحمد العجوز ومحمد محسن أبو جريشة، على أن تكون لها كل الصلاحيات فى اختيار وترشيح اللاعبين للعرض على رئيس اللجنة تمهيدًا للتعاقد معهم.