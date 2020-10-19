شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى يضع برنامج تأهيلى للثنائى حسين السيد مارسيلو وعمرو مرعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش برنامج بدنى لتجهيز الثنائى حسين السيد مارسيلو وعمرو مرعى أحدث صفقتين للطلائع فى فترة الانتقالات الصيفية لتجهيز اللاعبين للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد الطلائع مع حسين السيد مارسيلو الظهير الايسر للأهلى فى صفقة انتقال حر بينما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة نادى مصر التى أقيمت عصر الاثنين على ستاد بتروسبورت فى إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد الكلية الحربية، وضمن طلائع الجيش بقاءه فى الدورى المصرى الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعد أن حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح.

وفى وقت سابق، كشف عمار حمدى لاعب النادى الأهلى والمعار إلى صفوف طلائع الجيش، عن كواليس عودته إلى القلعة الحمراء بعد انتهاء اعارته مع الطلائع مع نهاية الموسم الجاري.

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وقال عمار حمدى فى تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على قناة أون سبورت 2، أبلغت أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أن لدى عروض خارجية لحسم أمرى مع الفريق ولكنه قال لى ستعود الأهلى بعد اخر مباراة مع فريق طلائع الجيش، موضحاً أن الأهلى رفض عرضا تركياً لأحترافه بسبب رغبة النادى فى عودته للفريق للموسم المقبل .

وأضاف عمار حمدى، "أمير توفيق أكد لى أنه سيصبح لى دور فى الفريق خلال الموسم المقبل"، موضحاً أن مدير التعاقدات بالنادى الأهلى شدد على أن الجنوب الأفريقى موسيمانى المدير الفنى للفريق يفضل الاعتماد على أبناء النادى والناشئين، مؤكداً أنه يهتم بالمشاركة خلال الفترة المقبلة بسبب الحفاظ على مكانه فى المنتخب الأولمبى للمشاركة فى اوليمبياد طوكيو 2021 .

فى سياق مختلف، أكد أحمد وجدى، وكيل مهند لاشين لاعب طلائع الجيش، أن لاعبه لم يوقع للنادى الإسماعيلى مفضلا التركيز مع فريقه بالوقت الحالى وحسم مصيره بنهاية الموسم، وقال أحمد وجدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "مهند لاشين يمتلك بالفعل عرضًا من الإسماعيلى وعروضًا أخرى ولكنه لم يوقع للدراويش بشكل رسمى، ويفضل إغلاق هذا الملف فى الوقت الحالى للتركيز مع الطلائع لحسم مسألة البقاء فى الدورى الممتاز وبعد نهاية الموسم يدرس كل العروض التى يمتلكها ويتخذ القرار المناسب وقتها بالتشاور مع إدارة الطلائع وبعد الحصول على موافقة النادى الذى يرتبط بتعاقد معه".