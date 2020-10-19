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فان ديك يتعهد بعودة قوية بعد إصابة الركبة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعهد فيرجيل فان ديك مدافع فريق الإنجليزي لكرة القدم بتحقيق عودة قوية، وذلك بعد الإعلان يوم الأحد عن حاجته إلى عملية جراحية في الركبة.

وأصيب المدافع الهولندي الدولي في الرباط الصليبي للركبة إثر تدخل من جانب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون، خلال مباراة الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الممتاز.

وقال فان ديك إنه سيسعى للعودة بأسرع شكل ممكن بعد التعافي من العملية الجراحية، وأضاف: الآن أكثف تركيزي على التعافي، وسأبذل قصارى جهدي للعودة بأسرع شكل ممكن، رغم خيبة الأمل الواضحة، أنا مقتنع تماما بأن الفرص تكمن في الصعوبات، وبعون الله سأحاول أن أعود أفضل وأكثر لياقة وقوة من أي وقت مضى.

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