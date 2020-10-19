شكرا لقرائتكم للمرة الأولى منذ 15 عاماً.. النصر يخسر مباراة الافتتاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سقط النصر بالخسارة في مباراته الافتتاحية بمسابقة الدوري يوم الأحد أمام الفتح وذلك للمرة الأولى منذ 15 عاماً، إذ لم يسبق للأصفر المنتمي إلى العاصمة السعودية أن تلقى خسارة في الأسبوع الأول طوال عقد ونصف.

وسجل سفيان بن دبكة هدفين على مدار شوطي المباراة ليمنح الفتح فوزاً ثميناً على النصر 2-1 في الأسبوع الأول من الموسم الجديد لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال تلك الأعوام فاز النصر في 10 من مبارياته الافتتاحية بمسابقة الدوري آخرها الموسم الماضي على حساب ضمك بهدفين دون مقابل، فيما تعادل 4 مرات آخرها في ملعب الفتح مطلع موسم 2012-2013 بهدف لمثله.

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وخسر في أكتوبر 2005 أمام القادسية على أرض الأخير في الأسبوع الأول من موسم 2005-2006 بهدفي داسيلفا واللبناني محمد قصاص مقابل هدف سجله محمد الشهراني، وبعدها لم يعرف النصر الخسارة حتى سقط على أرضه يوم الأحد أمام الفتح.

ويعتبر نجران أكثر فريق يفتتح النصر موسمه بمسابقة الدوري من خلال مبارياته، إذ التقى الفريقان في 3 مناسبات جاءت أعوام 2010، 2013 و2014 وانتهت جميعها لمصلحة النصر، وفي الموسم الحالي عادل الفتح ذات الرقم بعدما واجه النصر في 3 مباريات افتتاحية.

والتقى النصر والفتح للمرة الأولى في باكورة جولات الدوري مطلع موسم 2012-2013 وانتهت بالتعادل 1-1، وفي بداية موسم 2016-2017 انتصر النصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للضيوف.